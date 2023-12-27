الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة للعالم.. نستحق الحياة (فيديو)

قال الرئيس محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني، إن أهل غزة تعرضوا لمصائب كبيرة، ولكن الأمل قادم، وستبقى غزة وتعود كما كانت وأفضل مما كانت رغم أنف المعتدين وأنف إسرائيل.

وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الثلاثاء، أن أصعب لحظة مرت عليه في العدوان على قطاع غزة هي تذكره أنه عاش أزمة 1948 خاصة أنه خرج لاجئا من منزله ومنذ ذلك اليوم وهو يعيش في مأساة حقيقية.

وتابع الرئيس الفلسطيني: "لسه عندنا صبر وعندنا أمل ويستحيل يروح الأمل، وأنا كل همي أن أبقي الأمل لدى الناس، اصبروا والأمل جاي رغم أنف الجميع".

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن أوسلو كانت بريق أمل ولكن أمثال نتنياهو وغيره الذين يتحدثون أنها كارثة ضيقوا عليهم، ويعيشون الضيق في أسوأ حالاته، ولكن مازال الأمل موجود.

رسالة الرئيس الفلسطيني للعالم

وأردف: " الدولة الفلسطينية تشملها غزة والقدس، وستعود، وستكون دولة فلسطينية قوية، تعيش بين دول العالم، موجها رسالة للعالم: "أرجو أن يفهموا أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة، ويستحق الاستقرار ولا يوجد شعب في الدنيا جلس تحت الاحتلال في العالم إلا الشعب الفلسطيني وهذا أمر لا يجوز على الإطلاق، نستحق العيش أحرار في أمورنا وحياتنا".

وكشف مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش ، عن تفاقم الأوضاع في غزة وسط تصاعد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات القصف والاستهداف من أجل تنفيذ مخططات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية.

قال الهباش ـ في مداخلة تليفزيونية، ووفقًا لوكالو انباء الشرق الأوسط، إن "كل لحظة تمر يصبح الوضع في قطاع غزة أكثر كارثية ومأساوية في ظل تصاعد الاحتلال عمليات القصف والاستهداف بهدف ترحيل المواطنين إلى خارج القطاع وإصرار حكومة بنيامين نتنياهو على تصفية القضية الفلسطينية".

استنكر المسؤول الفلسطيني بشدة المطالبات الإسرائيلية الموجهة إلى أهالي القطاع بمغادرة منازلهم في غزة، مما يعطي تأكيدا ودليلا واضحا على أنها مازالت مصرة على تنفيذ مخطط التهجير القسري بالتوازي مع تصعيد الجرائم في الضفة الغربية.

حذر من عواقب استمرار قوات الاحتلال في منع دخول المساعدات إلى غزة وسط نفاذ المستلزمات الغذائية والطبية والإغاثية في ظل تقلبات جوية كبيرة نتيجة العواصف الشتوية الباردة مع عدم وجود أي أماكن آمنة في القطاع، قائلا "إن الوضع مأساوي للغاية في ظل الأجواء الشتوية الباردة وسط عدم وجود مأوى أو مستلزمات طبية أو إنسانية وانعدام تواجد أي مكون من مكونات الحياة الطبيعية التي يحتاجها المواطن في غزة".