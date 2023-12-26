الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مدينة خان يونس

مواطن فلسطيني يصرخ
مواطن فلسطيني يصرخ جراء الحرب المستمرة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بانقطاع الاتصالات والإنترنت عن خان يونس جنوبي غزة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت وقوع قصف مدفعي إسرائيلي على مقر الجمعية في خان يونس الذي يؤوي آلاف النازحين.

txt

أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تكبد الاحتلال خسائر بأكثر من 14 مليار دولار

txt

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ20915 شهيدًا

وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، استشهد 26 فلسطينيا في خان يونس جنوب قطاع غزة منذ مساء أمس، مشيرة إلى وقوع إصابتين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الفوار.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، كانت قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20915 شهـيدا و54918 جريحا منذ 7 أكتوبر.

مواد متعلقة

عدد من سكان غزة يعودون لمنازلهم عقب انسحاب قوات الاحتلال.. فيديو

مجلس الوزراء السعودي يبحث مستجدات الوضع في غزة

فتح تطالب واشنطن باتخاذ موقف حقيقي تجاه العدوان على غزة

خلال شهرين من حرب غزة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يستلم 4760 شاحنة مساعدات

في اليوم الـ81 للعدوان.. عشرات الشهداء ومئات الإصابات بمختلف أنحاء غزة

وول ستريت جورنال: إسرائيل تدرس المقترح المصري للهدنة مع غزة

الأمم المتحدة: سكان قطاع غزة يواجهون انعدامًا حادًا بالأمن الغذائي

ليسوا وحدهم .. الغرفة التجارية بالسويس تتبرع بمبلغ مالى لصالح الأشقاء في غزة

الجريدة الورقية