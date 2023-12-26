انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مدينة خان يونس
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بانقطاع الاتصالات والإنترنت عن خان يونس جنوبي غزة.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت وقوع قصف مدفعي إسرائيلي على مقر الجمعية في خان يونس الذي يؤوي آلاف النازحين.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، استشهد 26 فلسطينيا في خان يونس جنوب قطاع غزة منذ مساء أمس، مشيرة إلى وقوع إصابتين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الفوار.
يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، كانت قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20915 شهـيدا و54918 جريحا منذ 7 أكتوبر.
- قطاع غزة
- غزة تحت القصف
- غزة
- غزة تحت القصف 2021
- قصف غزة
- طوفان الأقصى
- معاناة سكان قطاع غزة
- قطاع غزة تحت القصف
- القدس
- صواريخ غزة
- القصف الاسرائيلي على غزة
- قصف قطاع غزة
- قطاع غزة الان
- غزة تحت القصف الإسرائيلي
- غزة الآن
- طوفان القدس
- غلاف غزة
- المقاومة في غزة
- عملية طوفان الأقصي
- القصف ع غزة
- معاناة أطفال غزة
- أطفال غزة
- شمالي قطاع غزة
- قطاع غزة اليوم
- سرايا القدس
- قصف إسرائيلي على قطاع غزة
- العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة