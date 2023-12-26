التموين: ضخ كميات من السكر تكفي جميع المواطنين لشهر ونصف (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن إنتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن ويوجد عجز يتراوح من 400 ألف إلى 500 ألف طن، ويتم توفير العجز من خلال الاستيراد من الخارج وكان يقوم بذلك القطاع الخاص، وحينما حدث زيادات عالمية في السكر لم يستطع القطاع الخاص استيراد السكر.



وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قامت بدورها كمنظم وصانع للسوق واستوردت كميات من السكر إضافة إلى المناورة في المخزون الاستراتيجي، وتم ضخ ما يقرب من 245 ألف طن سكر وهو ما يمثل شهر ونصف استهلاك للشعب المصري، حيث إن استهلاك مصر الشهري من 200 لـ 220 ألف طن من السكر، ويزداد في الفترة قبل شهر رمضان وقد يصل لـ 400 ألف طن.

طرح 180 ألف طن من السكر على 208 شركة

وأشار إلى أن التزاحم الذي حدث خلال الفترة الماضية من الصناعات الغذائية والتجار والتعبئة بدأ العمل على أكثر من جلسة لـ السكر في البورصة المصرية للسلع وتم طرح 180 ألف طن من السكر على 208 شركة، وتم زيادة المعروض في الأسواق وأصبح هناك وفرة وإتاحة، وتم توفير كميات كبيرة من المصنعين والتجار.

وواصل أن ما تم تنفيذه على الأرض من زيادة حجم المعروض سيؤدي إلى استقرار السوق بشأن أزمة السكر.

واستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر، مشيراً إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعاً سوف تستقر الأسواق.

وقال الوزير: لدينا احتياطي كبير في المحافظات حالياً، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن سعر السكر عالمياً بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.

وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك تعاوناً كبيراً من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة. وأضاف: هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة.

ووجه أهالي مركز ومدينة الزقازيق الشكر والتقدير لـ فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، علي جهودها المبذولة في القضاء علي أزمة السكر ومحاربة تجار السوق السوداء وتوفير السكر بالأسواق واستقراره بسعر 27 جنيهًا للكيلو بعد أن تجاوز مبلغ 50 جنيهًا.

أكد الأهالي أن هذا الشكر يأتي ثمرة جهود وكيل وزارة التموين بالشرقية فايزة عبد الرحمن، والعاملين بالمديرية، والذين حولوا أزمة السكر إلي خطوطًا إنتاجية تدور عجلاتها على مدار الساعة، فبعد أن كانت الأسواق تعاني من اختفاء السكر من الأسواق والمحال التجارية وارتفاع سعره، استطاعت مديرية تموين الشرقية بحكمة واقتدار توفير السكر والقضاء علي مافيا السوق السوداء من خلال حملات مكثفة ومنظمة للقضاء على من يتاجر بقوت الشعب من ضعاف النفوس.

وأضاف الأهالي نقدم الشكر للمسئولين بمديرية تموين الشرقية، على جهودهم خلال الفترة الماضية، بمواصلة العمل ليلًا نهارًا من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط والنهوض بالدولة المصرية، هذا الدور الذى أعطى صورة رائعة لمسئولي التموين فى الشارع الشرقاوي، بسبب الأداء المتميز ولا شك أن هذا العمل ما كان يتحقق لولا التخطيط السليم والجهود المبذولة في تنفيذه، قائلين: "لا قلق فالأجهزة الوطنية تعمل بكل جهد".