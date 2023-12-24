لميس الحديدي تقدم حلقة من بيت لحم:"جئنا لنرى كيف يكسوها الحزن" (فيديو)

قدمت الإعلامية لميس الحديدي، حلقة خاصة اليوم من مدينة بيت لحم الفلسطيني، عارضة مقاطع فيديو لرحلتها التي خاضتها وصولًا لبيت لحم بدأت من مطار القاهرة إلى عمان ثم جسر الملك حسين وحصلت على تراخيص من السلطة الفلسطينية للوصول.

الإعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة اليوم من مدينة بيت لحم

وأذاعت لميس الحديدي حلقة اليوم من بيت لحم، بعد إلغاء احتفالات الأعياد المسيحية، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر 3 أشهر، مشددة على أن بيت لحم يكسوها الحزن لا أضواء ولا شجرة لعيد الميلاد.

وتابعت: "المحلات مغلقة حزنًا وألمًا على مايجري في قطاع غزة الذي شهد قتل نحو 20 ألف شهيد 70% منهم من الأطفال"، مشددة على أن بيت لحم تضم كنيسة المهد وهي أقدس وأقدم كنيسة في العالم وولد بها السيد المسيح، وخرجت السيدة مريم مع المسيح برفقة يوسف النجار إلى مصر هربًا.

وأكدت أنها تقدم اليوم حلقة البرنامج من مهد المسيح، والتي كان يجب أن تكون في أفضل حالاتها في هذا الوقت لكن الحزن يكسوها، مدينة المسيح بلا ميلاد هذا العام، متابعة: "جئنا لنرى بيت لحم كيف يكسوها الحزن والآلم للعدوان الإسرائيلي الغاشم".