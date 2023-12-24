الدولار قد يشهد تراجعًا ملحوظًا في النصف الأول من 2024

أكد عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، أنه في النصف الأول من عام 2024 قد يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا بسبب تراجع المستثمرين، كما أنه في النصف الثاني من عام 2024 سيستفيد الدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي:

وأضاف “منصور”، خلال استضافته بقناة "إكسترا نيوز"، أن حركة الاستثمار العالمية قد تشهد تباطؤًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب التوتر الذي يسيطر على الكثير من دول العالم، موضحًا أن الاستثمارات ستتجه إلي الأسهم طويلة المدى.

وأشار إلى أن هناك بعض الأحداث التي قد تحدد وجهة المستثمرين، مثل الذهب الذي سيجذب العديد من المستثمرين، منوهًا بأن صناديق الإستثمار العالمية، قد تتجه للإستثمار في الذهب في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك تتحول في الاستثمار في الدولار في النصف الثاني من العام.

أكد د. مدحت نافع، أستاذ التمويل وخبير اقتصادي، أن الصناعة تعاني من التمويل وسندخل مرحلة التشديد وهي رفع أسعار الفائدة، موضحًا أن معدل التضخم انخفض لـ35% وهذا الانخفاض لا يغني عن التشديد، مؤكدًا أن البنك الدولي أكد أن النمو الاقتصادي في خطر.

اقتصادي يكشف حقيقة التعويم الفترة المقبلة:

أوضح، أنه في عام 2016 كان هناك إصلاح مالي، وكان هناك محاولة معالجة الخلل في نظام المدفوعات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكان لابد لكي تتم هذه المرحلة بشكل جيد أن يتم العمل على تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار وكان يصح أن يتبعها العديد من الإجراءات والخطوات الأخرى.

وشدد خبير اقتصادي، على أن هذه الإجراءات استقطبت أموالًا ساخنها كثيرة ولم تستقطب الأموال، وجاء ذلك خلال مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي".

وأضاف، أن مصر تحتاج إجراءات سريعة على مستوى الاقتصاد الحقيقي بالتوازي مع الإصلاحات النقدية، مشددًا على أن الأموال الساخنة مطلوبة ولم يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، منوهًا بأن كان لابد من تحسين بيئة الاستثمار وتوطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد الأجنبية.

وأشار إلى أن جانب كبير من صادراتنا معتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، متابعًا: "مصر عمرها ما عملت تعويم حر.. ولن يحدث".