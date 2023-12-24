عاجل
لميس الحديدي تقدم حلقة من بيت لحم:"جئنا لنرى كيف يكسوها الحزن" (فيديو) خبير عسكري يكشف سبب عدم دخول مصر في حلف مواجهة الحوثيين (فيديو)
الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

متحدث "الصحة": كورونا فيروس عادي ولم نرصد "جي ان وان" الجديد بمصر

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة

أكد د. حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه في شهر 5 عام 2023 أعلنت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية انتهاء "الكوفيد"  كوباء عالمي والانتقال من التعامل على أنه وباء طارئ لمرحلة طويلة الأمد، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد وجود متحور كورونا "جي ان وان" الجديد في مصر والإصابات التنفسية بنسبة 80% تتماثل للشفاء بدون تدخل طبي فعال.

تعليق وزارة الصحة المصرية

وشدد على أن "الكوفيد" انتقل من مرحلة الفيروس الذي يحتاج مسار خاص إلى مسار عام للفيروسات التنفسية كالأنفلونزا والفيروس المخلوي،  كل الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي لها مسار واضح فيما يتعلق بالتعامل الطبي، مؤكدًا أن "الكوفيد" تحول من مسار خاص لفيروس طبيعي، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة “القاهرة والناس”.

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن كورونا لم يعد وباء يستدعي إجراءات احترازية، موضحًا أن انخفاض معدلات الوفيات والاحتياج لدخول المستشفيات ودخول العنايات المركزة كان أحد الأسباب في تحويل "كورونا" لفيروس عادي، مشددًا على أن هناك متحور جديد ظهر وهو أحد المتحورات الفرعية لأوميكرون وهو مثير للاهتمام ولم يظهر بالدليل أن هناك ارتفاع في نسب الوفيات ولكن هناك ارتفاع في نسب الإصابات فقط.

مواد متعلقة

رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد: الوصول لهدنة بغزة الآن أمر صعبة

أستاذ علوم سياسية : نتنياهو يريد السيطرة على قطاع غزة سياسيًا

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ومعيط.. تحسين معيشة المواطن (فيديو)

محلل سياسي: الصراعات الحالية أظهرت قادة جددًا للنظام العالمي

سياسي صيني: الولايات المتحدة تستخدم تايوان كورقة ضغط على حكومة لي تشيانغ

إسرائيل لم تحرز أي انتصار في غزة .. دبلوماسي سابق يوضح

استشاري يكشف تطورات في علاج سرطان الرئة

أستاذ هندسة البترول: الصراع بين روسيا وأمريكا انتقل إلى منظمة "أوبك"
الجريدة الورقية