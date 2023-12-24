متحدث "الصحة": كورونا فيروس عادي ولم نرصد "جي ان وان" الجديد بمصر

أكد د. حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه في شهر 5 عام 2023 أعلنت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية انتهاء "الكوفيد" كوباء عالمي والانتقال من التعامل على أنه وباء طارئ لمرحلة طويلة الأمد، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد وجود متحور كورونا "جي ان وان" الجديد في مصر والإصابات التنفسية بنسبة 80% تتماثل للشفاء بدون تدخل طبي فعال.

تعليق وزارة الصحة المصرية

وشدد على أن "الكوفيد" انتقل من مرحلة الفيروس الذي يحتاج مسار خاص إلى مسار عام للفيروسات التنفسية كالأنفلونزا والفيروس المخلوي، كل الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي لها مسار واضح فيما يتعلق بالتعامل الطبي، مؤكدًا أن "الكوفيد" تحول من مسار خاص لفيروس طبيعي، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن كورونا لم يعد وباء يستدعي إجراءات احترازية، موضحًا أن انخفاض معدلات الوفيات والاحتياج لدخول المستشفيات ودخول العنايات المركزة كان أحد الأسباب في تحويل "كورونا" لفيروس عادي، مشددًا على أن هناك متحور جديد ظهر وهو أحد المتحورات الفرعية لأوميكرون وهو مثير للاهتمام ولم يظهر بالدليل أن هناك ارتفاع في نسب الوفيات ولكن هناك ارتفاع في نسب الإصابات فقط.