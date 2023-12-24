تراجع سعر السكر إلى 25 جنيهًا في هذا التوقيت (فيديو)

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، انتهاء أزمة السكر في الأسواق وتوفيره بنسبة ٧٥% بالأسواق المصرية.

وأضاف “المنوفي”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تحركت بسرعة لمواجهة المشكلة.

أسعار السكر انخفضت بعد ضخ ٢٥٠ ألف كيلو سكر في الأسواق

وأشار إلى أن أسعار السكر انخفضت بعد ضخ ٢٥٠ ألف كيلو سكر في الأسواق، متابعا أنه الأسعار ستنخفض أكثر خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو السكر الحر سينخفض إلى ٢٥ جنيها للكيلو مع نهاية شهر يناير المقبلة، والمبادرة التي نفذتها الدول أسهمت بقوة في انخفاض أسعار السلع في الأسواق.



واستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر، مشيراً إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعاً سوف تستقر الأسواق.

وقال الوزير: لدينا احتياطي كبير في المحافظات حالياً، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن سعر السكر عالمياً بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.

وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك تعاوناً كبيراً من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة. وأضاف: هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة.

ووجه أهالي مركز ومدينة الزقازيق الشكر والتقدير لـ فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، علي جهودها المبذولة في القضاء علي أزمة السكر ومحاربة تجار السوق السوداء وتوفير السكر بالأسواق واستقراره بسعر 27 جنيهًا للكيلو بعد أن تجاوز مبلغ 50 جنيهًا.

أكد الأهالي أن هذا الشكر يأتي ثمرة جهود وكيل وزارة التموين بالشرقية فايزة عبد الرحمن، والعاملين بالمديرية، والذين حولوا أزمة السكر إلي خطوطًا إنتاجية تدور عجلاتها على مدار الساعة، فبعد أن كانت الأسواق تعاني من اختفاء السكر من الأسواق والمحال التجارية وارتفاع سعره، استطاعت مديرية تموين الشرقية بحكمة واقتدار توفير السكر والقضاء علي مافيا السوق السوداء من خلال حملات مكثفة ومنظمة للقضاء على من يتاجر بقوت الشعب من ضعاف النفوس.

وأضاف الأهالي نقدم الشكر للمسئولين بمديرية تموين الشرقية، على جهودهم خلال الفترة الماضية، بمواصلة العمل ليلًا نهارًا من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط والنهوض بالدولة المصرية، هذا الدور الذى أعطى صورة رائعة لمسئولي التموين فى الشارع الشرقاوي، بسبب الأداء المتميز ولا شك أن هذا العمل ما كان يتحقق لولا التخطيط السليم والجهود المبذولة في تنفيذه، قائلين: "لا قلق فالأجهزة الوطنية تعمل بكل جهد".