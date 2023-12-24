ولادنا بتموت .. تامر أمين يهاجم المحتفلين بالكريسماس (فيديو)

استنكر الإعلامي تامر أمين، الاحتفال بأعياد الكريسماس من قبل البعض، بسبب ما يعانيه الفلسطينيين في غزة، قائلا:"ولادنا بتموت وإنتوا بتحتفلوا".

أهالي فلسطين يعانون ويلات الحروب والقتل الغاشم

وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"مساء اليوم الأحد "العالم يحتفل بالكريسماس وأهالي فلسطين يعانون ويلات الحروب والقتل الغاشم".

وتابع تامر أمين: "عندما تتحدث مع أهالينا في فلسطين سواء في الضفة الغربية أو غزة تستحي أن تقول له كل سنة وأنت طيب، لأنه في الحقيقة غير طيب، وتستحي أن تقول له سنة سعيدة لأنها في الحقيقة سنة كبيسة، وتستحي أن تقول له عيد ميلاد مجيد وسعيد، لأنه غير سعيد".

ويستمر البروفيسور فواد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا و جالية العالم العربي في ايطاليا(كوماي) في كشف آخر التطورات الصحية بقطاع غزة.



وقدم فؤاد عودة آخر احصائيات الصحية في فلسطين حتى الآن: أكثر من 20 ألف حالة وفاة، 70% منها أطفال ونساء، وأكثر من 55 ألف جريح، وأكثر من 50 ألف امرأة حامل، وأكثر من 1000 طفل بترت أطرافهم، وأكثر من مقتل 300 من العاملين في مجال الرعاية الصحية. هناك نقص في الرعاية الصحية في شمال غزة، وأكثر من 1.9 مليون نازح، أي حوالي 90% من سكان غزة، و44% يعيشون تحت عتبة الجوع.

وأضاف أن هناك نقص في المياه والغذاء النظيف، بارتفاع مستمر الوباء وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية، أمراض الأسنان، أمراض الجهاز التنفسي والكبد، 8000 مريض بحاجة لعلاج عاجل خارج غزة، تم تحويل 400 مريض فقط إلى الخارج (%1)، وأكثر من 300 حالة وفاة في الضفة الغربية.

و في النهاية عودة كرر نداءنا الى جميع الأحزاب السياسية والحكومة الإيطالية؛ هناك حاجة إلى أكثر من 1000 شاحنة يوميًا لمدة 6 أشهر لتتمكن من علاج ومساعدة جميع المرضى في غزة.

شكر عودة جميع النواب و الأحزاب الإيطالية الذين يتصلون معه بالنسبة للوضع الصحي والإنساني و منهم اخيرا وزير الصحة الإيطالي السابق ليفيا توركو (Livia Turco) و رئيس بلدية روما السابق جاني المانوا(Gianni Alemanno) الذي قام في عديد من المظاهرات لوقف إطلاق النار و استضاف عديد من الشخصيات الفلسطينية.

كما شكر جميع التلفزيونات و الاذاعات و الصحف العربية و الإيطالية و الأجنبية التي تنشر أخبارنا و تصريحات ممثليننا في 120 دولة يوميا في جميع المجالات و عن الاحصائيات و الكارثه الصحية و الانسانيه في فلسطين.