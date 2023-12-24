الأحد 24 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وثائق بريطانية تكشف عن مخطط لتدمير القوات المسلحة المصرية (فيديو)

العدوان الثلاثي على
العدوان الثلاثي على مصر

 كشفت وثائق بريطانية أن العدوان العسكري الثلاثي على مصر عام 1956 كان أكبر بكثير مما أعلن في حينه.

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وعرض تقرير نشرته بي بي سي عن وثائق بريطانية عن التخطيط العدواني بعد تاميم قناة السويس، من قبل بريطانيا، وذلك عام ١٩٥٦.

وعرض الاعلامي أحمد موسى،  التقرير في برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، مؤكدا أن الوثائق البريطانية تكشف عن تنفيذ هجوم جوي إلى أهداف مختارة للأحداث اضطراب متزايد غير مسبوق للاقتصاد المصري عام ١٩٥٦.

 العدوان  استهدف تدمير مصر اقتصاديا وعسكريا

وتابع: "ووفق الوثائق، التي اطلعت عليها، فإن العدوان  استهدف تدمير مصر اقتصاديا وعسكريا والتمهيد لنظام جديد بعد إسقاط نظام حكم الرئيس جمال عبد الناصر.

وتكشف الوثائق أن الولايات المتحدة حذرت بالفعل سرا البريطانيين والفرنسيين من عواقب أي تحرك عسكري ضد مصر.

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