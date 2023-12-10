ربات البيوت تُسجلن حضورهن في لجان فيصل

شهدت الساعات الأخيرة من اليوم الأخير في انتخابات الرئاسة المصرية تواجداً مُكثفاً لربات المنازل في عدد من لجان منطقة فيصل.

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فبعد أن كان الشباب والرجال وكبار السن هم العنصر الأكثر وضوحاً في ساعات الصباح، بدا لافتاً المُشاركة المُميزة لربات المنازل في الساعات الأخيرة بعد انتهاء فترة الراحة.

ولا يزال يُعول على المرأة المصرية من أجل المُشاركة بشكلٍ أكبر في الساعتين المُقبلتين وفي يومي الانتخابات المُتبقيين غداً الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء.

وتشهد منطقة فيصل الكثير من الظواهر المُرافقة للعملية الانتخابية مثل انتشار باعة الأعلام ومرور السايرات التي تحمل مُلصقات الدعاية للمُشاركة في الانتخابات.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.