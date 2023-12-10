أجواء احتفالية تسود انتخابات الرئاسة في فيصل..صور

تشهد لجان الانتخابات في منطقة فيصل أجواءً احتفالية تُرافق إدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

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وبدا لافتاً وجود مُكبرات صوت حول اللجان الانتخابية لإذاعة الأغاني الوطنية الحماسية مثل "تسلم الأيادي" التي تفاعل معها المُواطنون بحماسٍ كبير.

وانتشر باعة الأعلام في مُحيط اللجان لبيع أعلام مصر للمواطنين الذين حرصوا على التوجه إلى اللجان الانتخابية مُزينين براية الوطن للتعبير عن ولائهم وانتمائهم للوطن.

وجذبت الأجواء الاحتفالية الأطفال وصغار السن للتواجد حول اللجان والتفاعل مع الأغاني بالرقص في أجواءٍ مُميزة.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.