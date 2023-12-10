الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انتخابات الرئاسة تفتح أبواب الرزق .. بائعة أعلام أرملة: بكمل المشوار

بوابة الوفد الإلكترونية

خطفت سيدة في خريف العُمر الأنظار في مُحيط لجنة الشهيد هشام شتا في الهرم، وذلك بعد أن حضرت رغم ما بدا عليها من عناء الدُنيا لتعرض بضاعتها. 

 

افترشت السيدة المُسنة الأرض وأمامها تشكيلة مُنوعة من أعلام مصر وتذكارات تحمل ألوان العلم المصري مثل القبعات التي تُشاهد غالباً في مُدرجات ملاعب كرة القدم. 

 

تحرص السيدة رغم ذلك على توزيع الابتسامات على كل من يقترب منها، وحين سألناها عن الأسعار قالت بنبرة واثقة : "الأسعار عندي أرخص من باقي اللجان وشوف بنفسك".

تبيع الحاجة كما يُناديها الجميع الأعلام الصغيرة والكبيرة بأسعار تبدأ من 15 جنيه وصولاً لـ 60 جنيه، وعند سؤالها عن الإقبال منذ بداية اليوم قالت :"الإقبال كويس وربنا يسهل، الأعلام دي تجارة جوزي الله يرحمه، وأنا بكمل بعد منه".

ومن المنُتظر أن تشهد الساعات المُقبلة وغداً الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء إقبالاً أكبر على لجان الانتخابات في شارع فيصل والمناطق المجاورة. 

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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