لفتة إنسانية في لجنة الشهيد هشام شتا في الهرم

تشهد لجنة مدرسة الشهيد هشام شتا في شارع الهرم تواجد كرسي مُتحرك على باب المدرسة، وذلك لمُساعدة كبار السن وذوي الحاجة من أجل الوصول إلى اللجان الخاصة بهم بكل يُسر.

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وبدا واضحاً حرص جميع المُنظمين على تيسير الأمور لكبار السن وعدم انتظارهم فترة طويلة قبل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وظهر حرص أجهزة الدولة لإتمام التحضيرات من أجل التعامل مع أي طاريء خلال أيام الانتخابات، فتمركزت بجانب المدرسة سيارة إسعاف وسيارة إطفاء.

ويشهد شارع فيصل تمشيطاً أمنياً من أجل التأكد من سلاسة العملية الانتخابية دون وجود أي مُنغض أو عائق.

ومن المنُتظر أن تشهد الساعات المُقبلة وغداً الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء إقبالاً أكبر على لجان الانتخابات في شارع فيصل والمناطق المجاورة.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.