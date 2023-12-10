الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مسيرات بالسيارات لتشجيع المواطنين على المُشاركة الانتخابية في فيصل

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت اللجان الانتخابية لمنطقة فيصل إقبالاً جيداً منذ فتح باب التصويت حتى وصولنا لساعة الاستراحة، وبدا على الحضور السعادة بالمُشاركة في العُرس الديمقراطي. 

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أجواء احتفالية تسود انتخابات الرئاسة في فيصل..صور

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تجهيزات خاصة للتيسير على كبار السن في لجان فيصل.. صور

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الشباب الحاضر الأول في لجان فيصل بانتخابات الرئاسة.. صور

وبدا لافتاً المسيرات التي جابت شارع فيصل العمومي والشوارع الفرعية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

وحملت بعض السيارات الخاصة والأجرة دعايات للمُشاركة في الانتخابات التي تحظى باهتمام الشعب المصري في كافة مُحافظات الجمهورية. 

ومن المنُتظر أن تشهد الساعات المُقبلة وغداً الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء إقبالاً أكبر على لجان الانتخابات في شارع فيصل والمناطق المجاورة. 

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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