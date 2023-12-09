نقيب الفلاحين يدعو المزارعين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعا حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين جموع الفلاحين للنزول والمشاركـــة في الانتخابات الرئاسية غدا

لافتا إلى ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستورى لا ينبغي أن يتركه الفلاحين

واضاف عبدالرحمن أن الانتخابات الرئاسية التي ستبدا في داخل مصر غدا وتستمر ايام 11 و12 من الشهر الجاري هي أهم انتخابات رئاسية في تاريخ مصر حيث يمر العالم في مفترق طرق وتشهد البلاد تحديات جسيمه وان المشاركة في هذه الانتخابات بمثابة دعوه للاستقرار ودعم لمؤسسات الدوله ومساهمة في تقوية النسيج الداخلي للوطن

واشار عبدالرحمن إلى ان الولاء للوطن يستلزم مشاركة فعاله في كل الانتخابات واختيار من يمثلك يعطي لصوتك قيمه باعتبار ان صوتك هو من سيحدد من يتولي امرك.

واردف عبدالرحمن ان الفلاحين ولاول مر في مصر جزء كبير من نظام مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث انهم موجودين في معظم المؤسسات التي خرج لها تصاريح بمراقبة الانتخابات

واكد ابوصدام ان النقابه العامه للفلاحين شكلت غرفة عمليات مركزيه بالمقر الرئيسي للنقابه العامه للفلاحين بالقاهره بالإضافة الي وجود غرف عمليات فرعيه بمقرات النقابه في كافة المحافظات لمتابعة سير العمليه الانتخابيه وتحفيز الفلاحين للمشاركه الفعاله في هذه الانتخابات المهمه

مؤكدا ان اكثر من 20 مليون فلاح عازمون علي الادلاء باصواتهم ومنح هذه الاصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي في هذه الانتخابات التي تبدأ غدا لتكملة الإنجازات الكبيره التي بدات في عهده بالقطاع الزراعي