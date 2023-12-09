وصول جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية إلى محافظاتهم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم، بحسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

أضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه جار الآن تسلم القضاة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.

الانتخابات الرئاسية

جدير بالذكر أن الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، أكد أن وجود قاضي لكل صندوق، خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يعزز من نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية.

قال أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الإشراف القضائى للعلمية الانتخابية يضمن حياديتها وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، خاصة أن هناك 15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض رؤساء للجان العامة والفرعية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

أشاد بتقديم الهيئة الوطنية للانتخابات تهيلات كثيرة للمصريين فى الخارج من أجل تحفيزهم نحو المشاركة القوية فى الانتخابات الرئاسية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية لمحهودها المبذول للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، ومتابعتهم للعملية الانتخابية على مدار 24 ساعة طوال الـ3 أيام وتقديم الدعم اللوجستى والحديث دائما مع رؤساء البعثات واللجان فى 137 لجنة بـ121 دولة.