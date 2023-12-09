كيف أثرت مشروعات الطرق على نفسية الإنسان المصري (شاهد)

كشف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن فلسفة بناء الطرق والكباري هي انتقال مصر من الشريط الضيق إلى رحاب المدن والبنايات الجديدة التي يتم إنشاؤها.

المشروعات القومية:

أضاف “الخطيب”، خلال حواره مع قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، أن القاهرة الكبرى كانت عبارة عن جراج كبير قبل عمليات الإنشاء للمشروعات القومية التي تمت في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن المدينة الجديدة تعنى تنفسًا طبيعيًا، وعدم ضغط الطرق والتخلص من الزحام.

وشدد على أن الزحام على الطرق يسبب أزمات نفسية، موضحًا أن تخفيف التكدس من شأنه أن يقلل التكلفة ويوفر الوقت، إلى جانب أنه كان يخلق إنسانًا غير سوي.

إنشاء 48 مدينة جديدة:

لفت إلى أنه تم إنشاء 48 مدينة جديدة خلال 9 سنوات، وتبعها إنشاء كبارٍ وطرق ومحاور، لافتًا إلى أن الرئيس وجه باستغلال الأراضي المحيطة بالمدن الجديدة.

