السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

كيف أثرت مشروعات الطرق على نفسية الإنسان المصري (شاهد)

المحاور الجديدة
المحاور الجديدة

 كشف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن فلسفة بناء الطرق والكباري هي انتقال مصر من الشريط الضيق إلى رحاب المدن والبنايات الجديدة التي يتم إنشاؤها.

txt

السيسي يوجه بالحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البُعد البيئي بإنشاء الطرق بالقاهرة (شاهد)

txt

غلق جميع الطرق المؤدية لمرسى علم لليوم الثالث على التوالي

المشروعات القومية:

 أضاف “الخطيب”، خلال حواره مع قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، أن القاهرة الكبرى كانت عبارة عن جراج كبير قبل عمليات الإنشاء للمشروعات القومية التي تمت في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن المدينة الجديدة تعنى تنفسًا طبيعيًا، وعدم ضغط الطرق والتخلص من الزحام.

 وشدد على أن الزحام على الطرق يسبب أزمات نفسية، موضحًا أن تخفيف التكدس من شأنه أن يقلل التكلفة ويوفر الوقت، إلى جانب أنه كان يخلق إنسانًا غير سوي.

إنشاء 48 مدينة جديدة:

 لفت إلى أنه تم إنشاء 48 مدينة جديدة خلال 9 سنوات، وتبعها إنشاء كبارٍ وطرق ومحاور، لافتًا إلى أن الرئيس وجه باستغلال الأراضي المحيطة بالمدن الجديدة.
 

مواد متعلقة

وزير الزراعة يبحث مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المشترك

مصطفى محمد في مهمة صعبة مع نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري

حازم بدوي: مصر الدولة الوحيدة التي تُجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل

وصول جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية إلى محافظاتهم
الجريدة الورقية