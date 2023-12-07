زيان و وزيري يتفقدان عددٱ من مقار اللجان الانتخابية بنجع حمادي

أجرى صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، جولة تفقدية علي عدد من المدارس المخصصة كمقار انتخابية، وذلك للاطمئنان على مدي جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والمقرر انطلاقها داخل مصر، خلال أيام أيام 10 ، 11 ، 12 ديسمبر الجاري .

شملت الجولة التفقدية، المرور علي عدد من اللجان العامة، واللجان الفرعية بالمدارس المخصصة لجان انتخابية.

وأكد مدير عام الشؤون التنفيذية، علي أن هناك تنسيقا مستمرا علي مدار الساعة بين رئيس المدينة، ومدير عام الإدارة التعليمية، مؤكدا علي أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان الإدارة تكون مهمتها متابعة عمل اللجان الفرعية خلال سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى الالتزام التام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف " زيان " أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية بديلة، توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

وناشد الدكتور عفت محمد وزيري، المعلمين وذويهم، بضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا علي أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور ايجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.