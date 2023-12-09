قنا تنهى استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية

أنهت محافظة قنا بمختلف الهيئات والمديريات التنفيذية و المعنية استعداداتها، لاستقبال الانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر انطلاقها صباح الغد الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر ليومي الاثنين والثلاثاء الموافق 11 و12 من الشهر ذاته.

وذلك من خلال تجهيز المقار واللجان الانتخابية المنتشرة على مستوى المحافظة، وتجهيز أماكن المبيت لأعضاء اللجان على مستوى قروى ومدن ومراكز المحافظة، فضلاً عن مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية بديلة .

بالإضافة لتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن مع مساعدتهم للتعرف على قواعد البيانات الانتخابية الخاصة بهم، وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

كما تم رفع جميع الإشغالات بمحيط اللجان وجرى توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء أصواتهم، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ تحسبا لوقوع حالات مرضية طارئة.

من جهته أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، موجها إدارة المرور وضع خطة مرورية عاجلة لتسهيل حركة انتقال المواطنين إلى مقارهم الانتخابية ، لافتا أنه سيتم انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة علي مدار الساعة للتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز الانتخابية واللجان الفرعية لمتابعة الأحداث أولا بأول.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى بمحافظة قنا داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من ابناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.