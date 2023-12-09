محافظ المنوفية يعلن جاهزية جميع لجان الانتخابات الرئاسية لاستقبال الناخبين

أشار اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية إلى أن جميع اللجان الإنتخابية بأرجاء المحافظة تتزين في أبهى صورها لاستقبال الناخبين غدا الأحد في أولى أيام الانتخابات المقرر عقدها أيام 10، 11 ، 12 ديسمبر الحالي .

مؤكدا حرصه على المتابعة اللحظية والمستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.

وشدد أبو ليمون، على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الإنتخابية.

وناشد محافظ المنوفية جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية استعدت بتجهيز 500 مقراً إنتخابياً و 12 لجنة رئيسية و 574 لجنة فرعية بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين ، لإستقبال 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.