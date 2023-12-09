553 مقر انتخابي بمدارس الغربية جاهز لاستقبال انتخابات الرئاسة

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استعداد وجاهزية مدارس الغربية المخصصة كمقار للجان الانتخابية والبالغ عددها 553 لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤه غداً الأحد علي مستوي الجمهورية ويستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

وقد شهدت المدارس المخصصة كمقار للانتخابات تجهيزات على أعلى مستوي، حيث تم طلاء جميع أسوار المدارس من الداخل والخارج، بالإضافة إلى حجرة الاقتراع بكل مقر، وتم الانتهاء من نظافتها، وفرشها بالأثاث المناسب، ورفع العلم المصري أعلي المدارس وعلى البوابات، ووضع بنرات بإسم اللجنة ورقمها، كما تم إقامة شوادر أمام المدارس لتنظيم حركة الناخبين أثناء عملية الدخول لمقار الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف "حسن"، إنه تم تزويد المدارس بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ جيد للناخبين، حيث تم توفير ماكينات كهرباء بكل مدرسة، كما تم توفير كراسي متحركة، وذلك لسرعة وسهولة نقل الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات من البوابة لحجرة الاقتراع، ووضع إرشادات مطبوعة داخل كل لجنة بالخطوات الصحيحة عن كيفية التصويت السليم.

وأكد وكيل الوزارة، أنه على مدار الأيام الماضية، أنهت مديرية التربية والتعليم استعداداتها لهذا الاستحقاق الدستوري، حيث تم عقد اجتماعاً مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، للمرور على جميع المقار المخصصة لاستقبال الانتخابات، وبيان جاهزيتها، والانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة، وفقاً لتعليمات معالي الوزير محافظ الغربية خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والتأكد من نظافة المقار وفرشها بالأثاث المناسب، وطلاء أسوار المدارس من الداخل والخارج، وحجرة الاقتراع، وتواجد الكرسي المتحرك، وماكينة الكهرباء، والتأكد من سلامة وتشغيل جميع وسائل الأمن والسلامة بالمقار الانتخابية، ووضع العلم المصري على البوابة الرئيسية، بالإضافة إلى بنر يحمل اسم اللجنة، ورقمها، وعدد الناخبين بها.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وجاهزيتها للتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والفرعية بالإدارات التعليمية، والانعقاد الدائم لغرفة العمليات وتواجد مديري عموم الإدارات التعليمية في محيط اللجان وتذليل كافة العقبات على مدار الساعة.

من ناحية أخرى، حث وكيل الوزارة جميع القيادات والمعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، بالإضافة إلى أبنائنا الطلاب ممن لهم حق التصويت الانتخابي، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات مسئولية قومية وواجب وطني على جميع أبناء الوطن.