نشرة التوك شو.. مشكلة الإنترنت ورسائل د.عبدالسند يمامة الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة

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أعلنت "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ قليل بصب مياه البحر في أنفاق غزة لتدميرها، مشددة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تستخدم في هذه العملية على نظام خاص تم بناءه بالقرب من البحر، وتتدفق ملايين المياه لإغراق الأنفاق.

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جيش الاحتلال يغمر "مترو غزة" بمياه البحر لتدميره.. شاهد



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه شبكة فساد تتضمن ما يقرب من 8 موظفين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى يكشف كواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين وعلاقتهم بأزمة السكر



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر لن تسمح بتوطين فلسطيني واحد على متر واحد أو شبر من أرض سيناء المصرية، مشددًا على أن مصر ستتعامل مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة من خلال تقديم لهم الدعم المستمر بالمساعدات الإنسانية والغذائية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناإبراهيم عيسى: لن يدخل فلسطيني واحد سيناء مهما بلغت المأساة.. نبنلهم مستشفيات



قالت الدكتورة إيمان طرابلسي، متحدث اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر، إن الدمار والعنف في قطاع غزة يتجاوز ما يمكن وصفه في الوقت الحالي، وتتجاوز العديد من الأحاديث، وأصبح لا يوجد أي مكان آمن داخل قطاع غزة في الوقت الحالي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالصليب الأحمر: الدمار والعنف في قطاع غزة يتجاوز ما يمكن وصفه (فيديو)



قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي إن انتخابات الرئاسة للمصريين في االخارج شهدت مشاركة إيجابية وكثافة في الإقبال ومثل المصريون صورة مشرفة تعكش حبهم لوطنهم.

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أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنننا علينا كي نحقق الإصلاح الاقتصادي في مصرالتحلي بالموضوعية والصدق، والتي تكشف أن الاقتصاد في مصر في وضع كارثي وعلينا التدخل لإصلاحه.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناد.عبدالسند يمامة: الاقتصاد في وضع كارثي وعلينا التدخل لإصلاحه



قال محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة نشرت بيان على قنواتنا الشرعية والسوشيال ميديا لكشف أسباب المشكلة، وكشفنا أنه حدث عطل فني في أحد الأجهزة الرئيسية المسئولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية لـ المصرية للاتصالات

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالمصرية للاتصالات تكشف سبب مشكلة الإنترنت.. نادرة الحدوث

حث الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، المواطنين المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذه المشاركة حق دستوري وأيضا التزام قانوني.

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د.عبدالسند يمامة يوجه رسالة للمواطنين المصريين قبل بدء الانتخابات الرئاسية



قال المهندس محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه لا توجد مشكلة في الإنترنت بمصر، مضيفا أن الإنترنت تأثر نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

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المصرية للاتصالات: تعويض كل من تأثر بقطع خدمة الإنترنت (فيديو)