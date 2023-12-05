إبراهيم عيسى: لن يدخل فلسطيني واحد سيناء مهما بلغت المأساة.. نبنلهم مستشفيات

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر لن تسمح بتوطين فلسطيني واحد على متر واحد أو شبر من أرض سيناء المصرية، مشددًا على أن مصر ستتعامل مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة من خلال تقديم لهم الدعم المستمر بالمساعدات الإنسانية والغذائية، بجانب صناعة وإقامة المستشفيات الميدانية والخيام داخل غزة.

تعليق الإعلامي إبراهيم عيسى على فكرة التهجير

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "لن يدخل فلسطيني واحد سيناء مهما بلغ حجم المأساة.. لن تكون هناك مأساة أكبر من مأساة تصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن مصر لن تقبل وتسمح بتصفية القضية الفلسطينية حتى لو كان هذا موقف الفلسطينيين نفسهم.

وأشار إلى أن استمروا في الضغط فأن مصر لن تقبل بدخول فلسطيني واحد إلى سيناء، مؤكدًا أن مصر أول من يدعم ويساند الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مشددًا على أن مصر أعظم من تساند أهل غزة، ولن تسمح مصر بالتهجير إطلاقًا وهو كلام واضح من أعلى رأس في مصر وهو رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق، نوه الإعلامي إبراهيم عيسى، بأن الهدنة تتجدد في غزة بجهود مصرية رائعة ومدهشة يعاونها الجهود القطرية والدعم الأمريكي والقبول من حماس وإسرائيل، مشددًا على أن ما يصل من أخبار ومعلومات تأكد على ان هذه الهدنة ستطول وتستمر، كما أن هناك أقاويل بان وقف إطلاق النار مستمر ودائم.

الهدنة تتجدد في غزة

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدمير قطاع غزة في عدوانها الإجرامي والإرهابي الهمجي المؤقت، مشددًا على أن يتمنى أن تتجدد هذه الهدنة يومًا بعد يوم وتكون إلى مالا نهاية وتستمر النقاشات بخصوص الرهائن بين الجانبين.

واوضح أنه لابد من التوقف واستخلاص منه الدروس والعبر وتصورات عن المستقبل واستفادة لما هو قادم، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي قضية الفرص الضائعة وهي قضية العقول الضائعة، مؤكدًا أنه لابد من التوقف في عدد من الأمور لما جرت في فلسطين، متابعًا: "ما نتمناه جميعًا هو امتداد الهدنة بل وقف إطلاق النار نهائيًا والمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني".