المرشح الرئاسي د.عبدالسند يمامة يكشف عن خطوات إنقاذ مصر

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي إن انتخابات الرئاسة للمصريين في االخارج شهدت مشاركة إيجابية وكثافة في الإقبال ومثل المصريون صورة مشرفة تعكش حبهم لوطنهم.

وأضاف “يمامة” خلال حواره ببرنامح “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء اليوم : "متمسك بشعاري في لانتخابات وهو إنقاذ مصر ونحن في الحملة الانتخابية نبحث عن كيفية إنقاذ المصريين، مشيرا إلى أن الخطوط العريضة لهذا تتمثل في الإصلاح التعليم والإصلاح الاقتصادي والتشريعي وحل مشاكل الشباب.

إصلاح التعليم

وأشار إلى أن الدول تقاس بمستوى التعليم بها والفرق بين أمريكا وأوروبا وباقى الدول هو التعليم فلا تقدم ولا إصلاح بدون تعليم ومصر لديها علماء كبار مثل الدكتور أحمد زويل وعصام حجي وغيرهم ونحتاج للوصول إلى مثل هىلاء إلى إصلاح منظومة التعليم لأنه بدون تعليم لا ديمقراطية أو إصلاح سياسي ولدينا خطة لهذا الإصلاح.

الإصلاح التشريعي

وأوضح أن المحور الثاني هو الإصلاح التشريعي ويتمثل في االبنود المتعلقة باستتقلال القضاء بالعودة إلى دستور 2014 وإلغاء تعديلات 2019، وكذلك تعديل اختصاصات مجلس الشيوخ ومنحه اختصاصات تشريعية بشكل أكبر، وكذلك تعديل النظام الانتخابي بتطبيق القائمة النسبية وليست القائمة المغلقة المطبقة حاليا والتي عفى عنها الزمن، وكذلك النظر إلى قضية الحبس الاحتياطي وأن يكون مقيدا بأسبابه ومدته وتعويض من حبس بغير وجه حق أو تم حبسه وصدر حكم نهائي ببراءته، وأيضا الأمور الخاصة بالحريات.

الاهتمام بملف الشباب والصحة

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن هناك نقطة هامة هي الاهتمام بملف الشباب والمشاكل التي يعاني منها والاختمام بمراكز الشباب ومشاركة الشباب في الحياة السياسية وإزالة معوقات ذلك،وأيضا الاهتمام بملف الصحة وما نعاني منه في هذا الملف من حيث عدد الأطباء وتأهيلهم وعدم السماح باختزال سنوات الدراسة في كلية الطب