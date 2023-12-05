عاجل
مصير رهائن الاحتلال بعد إغراق أنفاق غزة.. محلل إسرائيلي يكشف (شاهد)
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

جيش الاحتلال يغمر "مترو غزة" بمياه البحر لتدميره.. شاهد

غمر الأنفاق بالمياه
غمر الأنفاق بالمياه

أعلنت "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ قليل بصب مياه البحر في أنفاق غزة لتدميرها، مشددة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تستخدم في هذه العملية على نظام خاص تم بناءه بالقرب من البحر، وتتدفق ملايين المياه لإغراق الأنفاق.

 إغراق الأنفاق في قطاع غزة

txt

اللواء نصر سالم يكشف خطة إسرائيل لإغراق أنفاق حماس بمياه البحر

txt

محافظ الجيزة: إنفاق 300 مليون جنيه على إنشاء مواقف السرفيس الحضارية

 

وأكد رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إغراق الأنفاق في قطاع غزة بالمياه فكرة جيدة وكل قيادة في الفصائل الفلسطينية مستهدفة من قبل قوات الاحتلال.

 

 

وفي سياق أخر، كشف اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن الخطة الإسرائيلية لإغراق أنفاق غزة، مشددًا على أن المقاومة في منتهى الذكاء، وكان هناك محاولة لإغراق الأنفاق بالمياه، والمقاومة اتخذوا استعداداتهم، لديهم استعدادات وخبرة لتفادي إغراق الأنفاق. 

وأشار “سالم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن المقاومة ذهبت إلى أبعد من ذلك، واتخذوا استعداداتهم أيضًا، لأي محاولة لضرب الأنفاق بالغاز. 

وتابع: “المقاومة المسلحة الفلسطينية عملوا حسابهم.. هيقفلوا الفتحات تماما ليضمنوا أن يكونوا في أمان”، مشددًا على أن هذا صادر من الخبرة السابقة، مشددًا على أنهم قاموا باستعداداتهم لحصار طويل المدى والتصدي لهجمات بغازات سامة، موضحًا أن حماس لن تستسلم.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية استهدفت 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس. وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، غزوا وحشيا على قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير هائل للبنية التحتية وحصيلة شهداء تخطت الـ15 ألف فلسطيني، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية. 

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذيفة مدفعية مُحيط تواجد سيارتي إسعاف في منطقة "ام الظهير" جنوب دير البلح أثناء نقل شهداء وجرحى من المكان. 

وذكرت الجمعية، في بيان صحفي مقتضب، أن القصف أسفر عن إصابة أحد المسعفين و تضرر السيارتين.

 من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور منير البرش، إن هناك 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى "كمال عدوان" شمال القطاع والذي يتعرض للحصار من قبل قوات الاحتلال بالدبابات وبالقناصة الذين يطلقون النار على كل من يتحرك.

لمزيد من الأخبار اضغط هنا

مواد متعلقة

كلمات مؤثرة من طفلة فلسطينية فقدت أسرتها في غزة.. "بدي أخواتي وماما"

عضو التحالف الوطني يكشف أسباب فكرة إنشاء "العمل الأهلي التنموي"

خبير الإعلام بجامعة خضوري: إسرائيل انكشفت وتستخدم ألعاب الفيديو في حرب غزة

اللواء نصر سالم يكشف خطة إسرائيل لإغراق أنفاق حماس بمياه البحر

أستاذ بجامعة القدس: إسرائيل تحاول جاهدة تصفية القضية الفلسطينية

متحدث "اليونيسف": يجب وقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال في غزة فورًا

خبير: ترك سعر الدولار للعرض والطلب مع توفيره سيقضي على السوق السوداء

إبراهيم عيسى: هدف إسرائيل من الحرب تدمير غزة وليس تدمير حماس
الجريدة الورقية