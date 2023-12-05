د.عبدالسند يمامة: الاقتصاد في وضع كارثي وعلينا التدخل لإصلاحه

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنننا علينا كي نحقق الإصلاح الاقتصادي في مصرالتحلي بالموضوعية والصدق، والتي تكشف أن الاقتصاد في مصر في وضع كارثي وعلينا التدخل لإصلاحه.



وأوضح د. عبدالسند يمامة خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحالة الاقتصادية التي نعاني منها يعيشها المواطن المصري ولا تحتاج للحديث عنها سواء بطالة أو تضخم أو ارتفاع أسعار مبالغ فيه.

نعالج الديون بالديون ونعاني من الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات

وتابع “يمامة”: "نعالج الديون بالديون و نعاني من الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات في الوقت الذي توجد دول أقل منا ولا تملك موارد كالتي نملكها ومع ذلك لديها صادرات تفوق الصادرات المصرية بشكل كبير بسبب امتلاكها لإدارة رشيدة، مشيرا إلى أن النظام الحاكم الحالي أدار الدولة لمدة 10 سنوات ولم يحقق ما كنا نتمناه والمواطن يعاني بشدة والعملة المصرية فقدت 90% من قيمتها في 10 سنوات ونعاني من عجز كبير في الموازنة وكل ذلك يمكن إصلاحه لكن يجب الاعتراف أولا بالأزمة.

وفي سياق متصل، أكد د. عبدالسند يمامة، أنه متمسك خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية في الداخل بشعاره وهدفه في الانتخابات وهو إنقاذ مصر، مشددًا على أن فكرة الإنقاذ محلها شخص حي ولا إنقاذ لشخص ميت، موضحًا أن هناك فرصة في الإنقاذ.

وأوضح د. عبدالسند، خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أنه من خلال البرنامج الانتخابي الخاص به يرى طريقة الوصول إلى إنقاذ مصر.

وأضاف أنه يريد الآن التحدث عن الخطوط التي تمكننا من الوصول إلى إنقاذ مصر، وهي تكون في إصلاح منظومة التعليم والصحة وإصلاح تشريعي وفيما يتعلق بالشباب والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

د. عبد السند يمامة: إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات كشف انتماءهم وحبهم لوطنهم

ونوه بأن أن المشاركة في الانتخابات بالخارج شهد إقبال ومظهر حضاري ومظهر جيد، مشددًا على أن إقبال المصريين بالخارج بهذا الشكل على التصويت وصناديق الاقتراع يكشف انتماءهم وحبهم لوطنهم وعبروا.

وأوضح د. عبدالسند يمامة، خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أن المصريين بالخارج عبروا عن حبهم وولاءهم للدولة المصرية بالمشاركة في الانتخابات والتي استمرت على مدار 3 أيام.

وأشار إلى أن الانتخابات في الخارج كانت مرحلة ولكن الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر هي مركز الثقل في الانتخابات ونتيجتها.