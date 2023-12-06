د.عبدالسند يمامة يوجه رسالة للمواطنين المصريين قبل بدء الانتخابات الرئاسية

حث الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، المواطنين المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذه المشاركة حق دستوري وأيضا التزام قانوني.

رسالة د. عبدالسند يمامة للمواطنين

ووجه د. عبدالسند يمامة خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء، للمواطنين المصريين، قائلا: “عليك الاختيار بين فريقين واضحين، هل أنت راض عن منظومة التعليم في 10 سنوات مضت؟ هل أنت راض عن نظام الانتخابات وتوغل السلطة التنفيذية؟ هل أنت راض عن الوضع الصحي والأوضاع الاقتصادية والتضخم والبطالة ونقص الخدمات وضعف العملة والحد الأجنى للأجور؟”.

وتابع “يمامة” : "أنت ستختار إما أن يستمر النظام السياسي الحالي كما هو لمدة 6 سنوات قادمة أم ستختار التغيير ونحن عندما طرحنا التغيير وضعنا المشكلات وحلها وعليك الاختيار وتحمل عواقب هذا الاختيار".

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الإصلاح الاقتصادي في مصر يبدأ بإيجاد منظومة قانونية وتغيير المناخ الحالي وخلق مناخ مشجع على الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره وأن يكون قاطرة لبناء الاقتصاد واحترام الملكية الخاصة وتعديل قانون الضرائب.

وأوضح د. عبدالسند يمامة خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء،: "اقترحت تعديل قانون الضرائب بنفس العملة التي تحصل بها الإيرادات”، مشيرا إلى أن قانون الضرائب ليس فقط إيرادات ولكن عدالة مع الإيرادات.

وأشار “يمامة” إلى أنه يمكن حل أزمة البطالة والتضخم وانخفاض قيمة العملة عن طريق ترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص وتحقيق التنافسية وإبعاد شركات الحكومة والجيش عن مشروعات القطاع الخاص.

يجب احترام الملكية الخاصة

وتابع: “يجب احترام الملكية الخاصة ، فهناك مئات الآلاف من المصريين تهدمت منازلهم وكان يجب مراعاة ما مر على المنازل المخالفة من سنوات وعلاج ذلك بالتصالح في ظل أزمة اقتصادية طاحنة ووجود خطأ من المسئولين من البداية بترك هذه المخالفات”.