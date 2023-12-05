المصرية للاتصالات: تعويض كل من تأثر بقطع خدمة الإنترنت (فيديو)

قال المهندس محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه لا توجد مشكلة في الإنترنت بمصر، مضيفا أن الإنترنت تأثر نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

وأضاف محمد أبو طالب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه جار استعادة خدمة الإنترنت بشكل كامل خلال ساعات.

تعويض كل من تأثر من هذه المشكلات ومشكلة العطل التقني.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إلى أن سيتم تعويض كل من تأثر من هذه المشكلات ومشكلة العطل التقني.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسة.

قام فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.