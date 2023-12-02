السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

تعادل الأهلي  مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكلا الفريقين على ملعب الأخير في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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موعد مباراة الأهلي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا

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هز  الجنوب أفريقي بيرسي تاو شباك يانج أفريكانز بالهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 86، قبل ي حرز باكوم زوزوا لاعب يانج أفريكانز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.

رفع النادي الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة خلفه شباب بلوزداد بثلاث نقاط بعد خسارته من ميدياما الغاني، فيما يأتي ميدياما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما يانج أفريكانز برصيد نقطة واحدة.
 

الأهلي ويانج أفريكانز 


موعد مباراة الأهلي المقبلة:


يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 ديسمبر.

تبدأ مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في تمام التاسعة مساءًا يوم الجمعة المقبلة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

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تشكيل يانج أفريكانز لمباراة الأهلي بدوري الأبطال

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بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا (يلا شوت)


 

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