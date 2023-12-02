بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا (يلا شوت)

مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا ، تستعد جماهير النادي الأهلي لمتابعة مواجهة قوية تجمع الفريق بنظيره يانج أفريكانز التنزاني، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. يعد هذا اللقاء اختبارًا صعبًا للفريق المصري الذي يتطلع إلى تحقيق فوز جديد لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي.

تقام المباراة على أرض يانج أفريكانز في ملعب بنيامين مكابا الوطني في تنزانيا، ومن المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومليئة بالتحديات. يسعى الأهلي لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، بهدف تسهيل مهمة التأهل في المراحل القادمة من البطولة.

يعول المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، على استمرار الأداء الإيجابي الذي قدمه الفريق في الجولة الأولى، حيث نجح في تحقيق فوز كبير على حساب فريق ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد. يسعى كولر إلى تحفيز لاعبيه لتكرار هذا الأداء المميز وتحقيق النقاط الثلاث في مواجهة اليوم.

ستكون المباراة منقولة عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيتم تقديم تحليل دقيق قبل المباراة وبعدها في استوديو تحليلي، لتوفير تغطية شاملة لأحداث المباراة وتقديم تحليلات فنية وتكتيكية.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يلا شوت بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يلا شوت بث مباشر

يأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته في مشواره بالبطولة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام يانج أفريكانز، وبالتالي، تعزيز موقعه في صدارة المجموعة وتقديم أداء قوي يضعه في المركز الأمثل للمضي قدمًا نحو الأدوار النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر- حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء غد السبت الموافق 2 من شهر ديسمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024.