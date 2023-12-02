السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يانج أفريكانز يدرك التعادل أمام الأهلي

يانج أفريكانز
يانج أفريكانز

سجل يانج أفريكانز هدف التعادل لصالح فريقه أمام الأهلي لتصبح النتيجة 1-1 ، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول في تنزانيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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أحرز باكوم زوزوا لاعب يانج أفريكانز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي بعدما كان الأهلي متقدما  بهدف بيرسي تاو في الدقيقة 86.

تشكيل الأهلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل يانج أفريكانز:

في حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

في خط الدفاع: كواسي أتوهويلا – باكاري نوندو – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا.

في خط الوسط: جوب ديكسون -  خالد أوتشو-ماكسي كبيا نزينجلي – ستيفاني عزيز – كليمان فرانسيس مزيزي.

في خط الهجوم: باكوم بيدواه.

 

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