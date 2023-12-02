وائل جمعة يكشف الأسباب الحقيقية وراء تراجع نتائج الأهلي

كشف وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وأكد جمعة في تصريحات نقلتها شبكة قنوات "بين سبورتس"، أن هناك عدم ثبات في مستوى لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية.

ودلل مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر عىل أن المارد الأحمر لعب 14 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 وخسر في مباراتين.

وشرح وائل جمعة الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستويات الأهلي، حيث قال: "المدرب السويسري مارسيل كولر يعد أكثر مدرب سجل ثلاثيات مع الأهلي في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "أرقام كثيرة تحققت الموسم الماضي تحت قيادة كولر، وذلك بسبب أن هناك استقرار وهدوء وعدم مُجاملة في الاختيارات، على عكس ما يحدث في الموسم الحالي".

وأردف: "وأسباب تراجع نتائج الأهلي هو رحيل محمد شريف وحمدي فتحي وعدم تعويضهما بعناصر مثلهما، حيث أنهما كانا لاعبين مميزين، وعدم جلب مهاجم سوبر".

وأكمل: "إلى جانب كل هذا يأتي هبوط مستوى جميع اللاعبين، وأصبح هناك عشوائية في الأداء واستقبال أهداف كثيرة".

وعن المقارنة بين كولر وموسيماني، قال وائل جمعة: "المارد الأحمر نادي نتائج وأداء، فكنا نوجه الانتقادات لموسيماني رغم أنه حقق بطولات، ولو كولر استمر على نفس المستوى رصيده سيقل عندي وعند الجماهير، مثلما أشدنا به في الموسم الماضي، فهو يتحمل الآن ما يحدث".

وأوضح سبب اَخر من أسباب تدهور نتائج الفريق الأحمر، قال: "بالتأكيد التغيير الإداري الذي حدث في الفريق أحدث خللًا، فقد رحل سيد عبد الحفيظ والطبيب الذي رحل أيضًا (أحمد أبو عبلة)".