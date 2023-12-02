الأهلي ويانج أفريكانز..التعادل يسيطر على الشوط الأول

أنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي و يانج أفريكانز سلبيا دون أهداف، وفي الدقيقة العاشرة تصدى محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر لتسديدة لاعب يانج أفريكانز بعد انفراده بهجمة خطيرة لأصحاب الأرض.





وفي الدقيقة 22 أخر ياسر إبراهيم مدافع الأهلي تسديدة من لاعب يانج أفريكانز برأسه قبل أن يسقط لاعب المارد الأحمر مصابا على الأرض.

وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43 ركلة ركنية ليانج افريكانز من جهة اليمين نفذها ستيفاني عزيز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.





تشكيل الأهلي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.





تشكيل يانج أفريكانز:



في حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

في خط الدفاع: كواسي أتوهويلا – باكاري نوندو – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا.

في خط الوسط: جوب ديكسون - خالد أوتشو-ماكسي كبيا نزينجلي – ستيفاني عزيز – كليمان فرانسيس مزيزي.

في خط الهجوم: باكوم بيدواه.

يأتي النادي الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط خلفه شباب بلوزداد بنفس عدد النقاط، فيما يأتي ميدياما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما يانج أفريكانز يتذيل ترتيب المجموعة دون نقاط.

