عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن منحه الجنسية السعودية مؤخرا ومنذ فترة،قائلا: “أنا الآن لدي جنسية مصرية وسعودية”.

وعلق عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، على فضائية “ام بي سي مصر”، مساء الإثنين، قائلا: “أتقدم بالشكر لجلاله الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هذا التكريم والتشريف”.

وأضاف عمرو أديب: “مصر والسعودية دولتان بينهما توافق كبير في أغلب القضايا”، مؤكدا أن اتفاق الدولتين، هو بمثابة اتفاق للمنطقة العربية.

معاملة إخواني في السعودية جميلة وكريمة

وتابع: “معاملة إخواني في السعودية جميلة وكريمة، وأشعر أنني في بلدي ووطني، وأنا مثل ملايين المصريين الموجودين في السعودية، الذين يشعرون بالاحتواء والكرم والمحبة”.

وأشار عمرو أديب إلى أن آخر 5 سنوات في المملكة، حدث تطور اقتصادي واجتماعي، وتمكين للمرأة، وتطور في التعليم، إضافة إلى نهضة عمرانية، مؤكدا أن الأمير محمد بن سلمان لمساته واضحة، ولا تحتاج إلى كثير من الترويج، وأتمنى أن أكون مساعدا في توطيد العلاقات بين مصر والسعودية.