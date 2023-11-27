قيادي بحركة حماس: مصر وقطر كان لهما جهد دؤوب في الوصول للهدنة

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن مصر وقطر كان لهما جهد دؤوب، في الوصول إلى الهدنة التي حدثت، وستساعد على وقف القتال.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء اليوم الإثنين أن المقاومة الفلسطينية غير نادمة على عمليات السابع من أكتوبر الماضي والتي نتج عنها العدوان الاسرائيلي، قائلاً : "هذا ثمن الاحتلال وليس المقاومة ..ثمن طبيعي يدفعه أي شعب حتى ينال حريته والشعوب التي وقعت تحت الاحتلال دفعت ملايين الشهداء لتنال حريتها".

كل شعوب المنطقة دفعت أثمان باهظة للحصول على الحرية

وأضاف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: "كل شعوب المنطقة ومنها الشعب المصري دفعت أثمان باهظة للحصول على الحرية, فمصر حررت الأرض في السادس من أكتوبر عام 1973, وحتى الجيش السوري في الجولان ولكنها تضحيات سقط فيها مئات الشهداء.

وتابع القيادي في حركة حماس، أن فكرة وجود ملاجيء في القطاع سيجري الاستعداد لها ورعايتها في مرحلة مابعد الحرب.

وأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل أن تكون تلك الهدنة موجودة على الأرض، مؤكدا أن تلك الهدنة ستعطي فرصة للشعب الفلسطيني لألتقاط أنفاسه، خاصة بعد كم الدمار الهائل الموجود في قطاع غزة.

وقال الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، مساء اليوم الإثنين، أن تمديد الهدنة لمدة يومين لن يكون الأخير، ويعتقد أنه من الممكن أن يتم مدها لأيام أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء رغبة كلا الطرفين في تبادل الأسرى.

80% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة جاءت من مصر

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن 80% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة جاءت من مصر، وهو ما يعكس على الدور المصري الكبير في حل الأزمة الفلسطينية.