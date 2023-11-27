لميس الحديدي: تمديد الهدنة يمنح بارقة أمل للمطالبة بوقف كامل لإطلاق النار

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة كان بجهود مصرية قطرية بالتنسيق مع حماس وتشارك كامل مع واشنطن.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة “ على فضائية ON، مساء اليوم أن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لم يكن فقط رغبة فلسطينية لالتقاط الأنفاس، بل الأهم رغبة إسرائيلية لتخفيف الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية عبر مزيد من الإفراجات عن المحتجزين، وكذا تخفيف الضغط على واشنطن من قبل الرأي العام العالمي، والداخل الأمريكي على إدارة بادين.

تمديد الهدنة ونجاح الجهود، ربما يمهد الأرض لهدنة إضافية



وأوضحت لميس الحديدي، أن تمديد الهدنة ونجاح الجهود، ربما يمهد الأرض لهدنة إضافية بجهود مصرية قطرية مضنية لإدخال مزيد من المساعدات والوقود للقطاع، وربما تكون بارقة أمل للمطالبة بوقف كامل لإطلاق النار بعد النماذج الناجحة للهدنة الإنسانية.

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود بالتنسيق مع مصر وقطر والسلطة الفلسطينية والأردن والدول الأخرى، لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدم المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال حواره عبر زوم ببرنامج "آخر النهار"، على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر آمين، مساء اليوم الإثنين، الشكر للدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، على المجهودات المبذولة التي قامت بها مصر، للوصول إلى اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية وسريانها في غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للفلسطينيين.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الشعب الفلسطيني لابد أن يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية وسيط لإنهاء الصراع في قطاع غزة، مؤكداً أن الدمار الذي وقع في غزة بسبب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.