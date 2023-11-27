تعري وتهديد بالاعتداء.. أسيرة فلسطينية محررة تكشف معاناة المعتقلات في سجون الاحتلال

قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة حنان البرغوثي، إنها تعرضت في السجن لكل أنواع العذاب من ضرب وعنف وإهانة وتجويع ومنع من الطعام ومن أشعة الشمس والمعاملة السيئة وزادت المعاملة سوءا بعد السابع من أكتوبر من تنكيل وسحل وتعذيب.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc الفضائية، أن أخبار المقاومة الفلسطينية كانت تشعرهم بالفخر من خلال الأسيرات الجدد وهم أكثر من 40 أسيرة من الفتيات القصر وتعرضن للتعرية والتهديد بالاغتصاب.

وأوضحت أن هناك أسيرات فقدن في الأسر وجميع الأسيرات تعرضن للأمراض، مردفة: “كانوا يتلذذوا بتعذيبنا وصراخنا”، مضيفة أن أسرتها كلها تعرضت للتعذيب والتنكيل بما فيها أخوها وأبنائها الأربعة.

وأشارت إلى أنها تعرضت للتهديد بالمؤبد إذا تحدثت أو احتفلت أو وجهت الشكر للمقاومة وحتى آخر لحظة كانت مقيدة وتتعرض للإهانة.

