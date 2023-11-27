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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى ينتقد حماس: "نتنياهو يتجول بمدينة غزة الآن"

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مشهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هو يتجول في مدينة غزة، مشددًا على أنه يتجول في مشهد استعراضي دعائي بين الجنود الإسرائيليين بهدف سياسي بأنه في قلب غزة، وفي المقابل حماس تتحدث على كل التدمير والخراب في غزة على أنه قدرة وبطولة ونصر.

نتنياهو يتجول الآن في مدينة غزة وحماس تتحدث عن انتصار 

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وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض المواقع الإخوانية تتحدث على أن نتنياهو يرتدي الخوذة والقميص الواقي وأن خائف من حركة حماس، مؤكدًا أن هذا رخص وتفاهة سياسية، وما نشهده من نتنياهو هو بالعكس يقدم نفسه بأنه مقاتل مع المقاتلين ويرتدي زي القتال والحرب ويقدم صورة المقاتل.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة غزة وحماس تتحدث عن انتصار، مؤكدًا أننا نعيش حالة خداع ذات لا تتوقف، موضحًا أن ما يحدث الآن هو خداع للذات ولم نهزم إسرائيل، موضحًا أن عدم تحقيق إسرائيل أهدافها في قطاع غزة كانت مشاهد معروفة وتم التحدث عنها في اليوم الأول، مؤكدًا أنه من اللحظة الأولى أن الهدف من العدوان الإسرائيلي هو تدمير ونزوح الشعب الفلسطيني والخلاص من الفلسطينيين وتحقق احتلال غزة، متابعًا: "تصوير الوجع الهائل والهزيمة المرة على إنه انتصار كذبة كبرى".

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