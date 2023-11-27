ضياء رشوان يكشف تفاصيل اليومين الإضافيين لهدنة غزة (فيديو)

كشف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،عن تفاصيل تبادل المحتجزين بين دولة الاحتلال وحركة حماس في اليوم الرابع للهدنة.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء اليوم الإثنين أن تبادل المحتجزين يتم حاليا، وكان هناك بعض العقبات بعد ظهر اليوم، لكن انتهى الأمر إلى أن هناك بالفعل 11 محتجزا إسرائيليا من النساء والأطفال ومعهم 4 من التايلانديين، وسُلِّمُوا للصليب الأحمر وهم في طريقهم لتسليمهم للسلطات المصرية.

إخراج 33 أسيراً فلسطينياً منهم 3 من السيدات

وأشار ضياء رشوان إلى أنه على الجانب الآخر تم إخراج 33 أسيراً فلسطينياً منهم 3 من السيدات، و30 قاصراً من الأشبال والشابات وسُلِّمُوا أيضا للصليب الأحمر، وجاري انتقالهم للضفة الغربية.

وأوضح أن اليوم الرابع من الهدنة انتهى، والتمديد يستمر لمدة يومين، كل يوم يفرج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين من الفئة نفسها مقابل من الأسرى الفلسطينيين من الفئة نفسها، ومن ثم يومان سيفرج عن 20 من نساء وأطفال إسرائيليين و60 من النساء والأطفال الفلسطينيين.

الهدنة ستعطي فرصة للشعب الفلسطيني لألتقاط أنفاسه

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل أن تكون تلك الهدنة موجودة على الأرض، مؤكدا أن تلك الهدنة ستعطي فرصة للشعب الفلسطيني لألتقاط أنفاسه، خاصة بعد كم الدمار الهائل الموجود في قطاع غزة.



وقال الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، مساء اليوم الإثنين، أن تمديد الهدنة لمدة يومين لن يكون الأخير، ويعتقد أنه من الممكن أن يتم مدها لأيام أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء رغبة كلا الطرفين في تبادل الأسرى.

80% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة جاءت من مصر



وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن 80% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة جاءت من مصر، وهو ما يعكس على الدور المصري الكبير في حل الأزمة الفلسطينية.