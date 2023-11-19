الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

شريهان تصفع الكيان الصهيوني بقوة: "أحقر البشر على وجه الأرض"

شريهان
شريهان

 أعربت الفنانة شريهان عن استيائها من أفعال الكيان الصهيوني ضد دولة فلسطين وشعب غزة، وما يحدث من دمار وخراب وسقوط مئات الضحايا من أطفال ونساء، ومن هلاك شامل إثر حربهم مع المحتل.

شريهان توجه رسالة للكيان الصهيوني: “أحقر البشر”:

 كشفت شريهان من خلال تصريحاتها، قائلة: الصهاينة أحقر البشر على وجه الأرض، الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وجيشه النازي المحتل، بحق المدنيين في غزة، تؤكد أن الصهاينة هم من أحقر البشر على وجه الأرض.

تصريحات شريهان

 

شريهان تصفع نتنياهو: مجرم حرب:

 تابعت شريهان: أعمالهم الإجرامية الإرهابية القاتلة ضد الفلسطينيين، لا تحكى ولا تقول أو تثبت، سوى جزء بسيط من قصة الشر الصهيوني، الذي تدمره إسرائيل للعالم أجمع، وليس فقط للشعب الفلسطيني في ‎غزة، والحقيقة التي أصبح يراها الرأي العام الغربي وشعوب العالم الغربي، والدولي وليس قادتهم هي أن إسرائيل دولة إرهابية ونتنياهو مجرم حرب.

شريهان: إسرائيل دولة إرهابية:

 أضافت شريهان: الصهيونية هي منبع ومصدر الشر على الأرض.. الصهيونية هي صانعة ومصنعة الإرهاب في العالم، ولكل البشر في كل العالم، الصهيونية تَدمُر الشر لكل من هو ليس منها وليس صهيونيًا، إسرائيل دولة إرهابية، وجيش الاحتلال الصهيوني، النازي الفاشي المحتل أخبث وأكذب وأحقر خلق الله على الأرض.

تصريحات شريهان

ومن ناحية أخرى، سبق أن وجهت الفنانة شريهان رسالة شديدة اللهجة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، بسبب الأوضاع في غزة، قائلة: إلى السيد جو بايدن، رئيس الولايات الأمريكية المتحدة، سيادتك لست عادلًا أو الكيان الصهيوني المحتل، ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان والبشر، أو الكيان الصهيوني المحتل، له قانون وحريات وديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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الجريدة الورقية