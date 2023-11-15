فيلم Boonie Bears: Guardian Code انطلق بالسينمات المصرية.. اليوم

انطلق فيلم الرسوم المتحركة الصيني الشهير "الدببة الثلاثة: كود الحارس" في إصداره الجديد إلى دور العرض المصرية، ابتداء من اليوم الأربعاء 15 نوفمبر.

أحداث "الدببة الثلاثة: كود الحارس"

تدور أحداث فيلم "الدببة الثلاثة: كود الحارس" حول الأخوين الدببة برامبل وبراير اللذان يعيشان حياة مثالية في غابة جبل باين تري في رعاية والدتهما المحبة والمغنية باربرا.

في أحد الأيام، تتخلى عنهما والدتهما بعد حريق هائل داخل بيت في الغابة. ولا يرونها مجددًا، لينشأوا بمفردهما معتمدين على بعضهما البعض، تقودهما الصدفة إلى مختبر علمي متعلق بالروبوتات، وهناك يكتشفان أسرارًا متعلقة باختفاء والدتهما.

يتميز الفيلم بعناصر تشويقية ممتعة، وتتضمن لحظات فكاهية وتقنيات حديثة للرسوم المتحركة تثري تجربة المشاهدة.

جوائز فيلم "الدببة الثلاثة: كود الحارس"

حاز فيلم "الدببة الثلاثة: كود الحارس" على عدة جوائز منها جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم رسوم متحركة وجائزة التميز في إنتاج الصوت، يشارك في أداء الأصوات في الفيلم بينج جون تشانغ، ويي تشانغ، وشاو تان. الفيلم من إخراج يونغ سينغ لين، وهيكي شاو.

يعد فيلم "الدببة الثلاثة: كود الحارس" تحفة سينمائية تناسب جميع أفراد العائلة، حيث يمزج بين العناصر الخيالية والمغامرة، يقدم الفيلم قصة ممتعة ومشوقة، مع شخصيات محبوبة ومواقف كوميدية. كما يتميز الفيلم بتقنيات حديثة للرسوم المتحركة تجعل تجربة المشاهدة أكثر متعة.