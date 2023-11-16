مخرج "إنترفيو" يعلن بدء تصوير المسلسل لرنا رئيس

كشف المخرج أحمد خالد أمين، عن إستعداده لتصوير مسلسله الجديد "إنترفيو" بطولة الفنانة الشابة رنا رئيس، والذى من المفترض طرحه خلال الفترة القادمة عبر منصة watch it الإلكترونية.

شارك أحمد خالد أمين متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة الكلاكيت، معلقا عليها: "بسم الله، إنتاج إنترو ميديا هبة الهوارى وwatch it".

مسلسل إنترفيو

آخر أعمال رنا رئيس

من ناحية أخري، يذكر أن آخر مشاركات رنا رئيس الفنية، فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

رنا رئيس

رنا رئيس انتهت كذلك من تصوير فيلم جديد بعنوان "أسود ملون" للعرض فى السينمات خلال موسم عيد الحب المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، وضيفة الشرف ميس حمدان من إخراج حسن البلاسي.

رنا رئيس

كما بدأت المنصة أيضا خلال الفترة الماضية، العمل على مسلسل جديد من 10 حلقات من بطولة طه دسوقي، الذى يخوض بالعمل أولى بطولاته فى الدراما والعمل من إخراج عبد العزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك فى البطولة غادة عادل وعدد آخر من الفنانين.