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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

شاهد قبل العرض.. البوسترات الرسمية لمسلسل زينهم

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

استمر الفنان أحمد داوود بتصوير المشاهد الأخيرة لمسلسله الجديد زينهم والذي من المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة القادمة عبر قناة on tv ومنصة Watch it.

 

أطلق المصور شريف مختار البوسترات الدعائية لجميع أفراد المسلسل وعلى رأسهم أحمد داوود وكريم قاسم ومحمد أبو داوود.

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

 

البرومو الرسمي لمسلسل زينهم

ونشر أحمد داود الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد "زينهم" على صفحات السوشيال ميديا الرسمية وكشف الإعلان عن الشخصية التى يقدمها في المسلسل وهي الدكتور زينهم الطبيب الشرعي الذي يحل القضايا بمعاونة فريقه.

 

مسلسل زينهم

 

 أبطال مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

 

أحدث برامج أحمد داوود

ويعرض لأحمد داود حالياً برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.

 

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم
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