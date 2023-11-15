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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تحضيرات سرية.. طارق الشناوي يحسم جدل عودة مهرجان الجونة: "التعاطف آراه موقفًا سلبيًّا"

طارق الشناوي
طارق الشناوي

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي عن عودة مهرجان الجونة في دورته السادسة خلال أيام بسرية تضامنًا مع الأحداث التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الإلغاء تحت شعار التعاطف آراه يعبر عن موقف سلبي ومن خلال المهرجانات يصل صوت الحق الفلسطيني للعالم.

 

طارق الشناوي: "ستقدم تظاهرة للسينما الفلسطينية"

نشر طارق الشناوي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلًا: "مهرجان الجونة السينمائي، يتم حاليًّا في سرية الإعداد للدورة السادسة، ستختفي المظاهر الاحتفالية وستقدم تظاهرة للسينما الفلسطينية وغالبًا ستختصر فعاليات المهرجان الي نحو 5 أيام بدلًا من 8، الموعد المقترح منتصف ديسمبر المقبل".

أضاف طارق الشناوي: "وهذا هو الموقف الايجابي الذي يجب أن تلعبه كل الأنشطة الثقافية في الوطن العربي، الإلغاء تحت شعار التعاطف آراه يعبر عن موقف سلبي ومن خلال المهرجانات يصل صوت الحق الفلسطيني للعالم والضيوف الأجانب سيلعبون دورًا في إيصال الرسالة وفضح المذابح الإسرائيلية في غزة، أتمني أن تنجح خطة القائمين عن المهرجان ويعلو صوت الحق الفلسطيني من الجونة".

 

مهرجان الجونة:

أعلنت إدارة مهرجان الجونة مؤخرًا عن تأجيل الدورة السادسة من المهرجان التي كان من المقرر أن تنطلق يوم 13 أكتوبر الجاري ليبدأ يوم 27 أكتوبر، وأصدر المهرجان بيانًا جاء فيه: "في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023".

 

 في 19 أكتوبر، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

جاء ذلك ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفًا مع أهالي غزة.

تصريحات  طارق الشناوي
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