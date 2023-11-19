الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بائع فول.. كريم عفيفي يجسد شخصية شاب طموح بفيلم "جوري"

كريم عفيفي
كريم عفيفي

يقوم الفنان كريم عفيفى بتجسيد شخصية شاب طموح لديه أحلام يسعي لتحقيقها ومحاولة نجاحه بالمشاريع التجارية وأبرزها امتلاكه لـ"عربة فول" وذلك ضمن أحداث فيلم "جورى" داخل إحدى المناطق الشعبية، الفيلم بطولة النجمة هيفاء وهبى وتأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

كريم عفيفى

تعاقد الفنان بيومي فؤاد مؤخرًا بشكل رسمي على المشاركة في بطولة فيلم جوري بطولة هيفاء وهبي، ليكون من ضمن المنضمين لأسرة الفيلم.

فيلم "الإسكندراني"

ويشارك الفنان بيومى فؤاد والفنان محمود حافظ والفنانة زينة، فى فيلم "الإسكندراني" بطولة النجم أحمد العوضي، الذي من المقرر انطلاق التصوير يوم 13 سبتمبر فى حى الإسكندرية داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ثم ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم.

 

ونجد خلال أحداث العمل أن بيومى فؤاد يظهر بشخصية "على الإسكندرانى" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضى يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندرانى" وهو ابن بيومى فؤاد خلال الأحداث ويدخل فى عدة صراعات في حياته.

وكان تعاقد الفنان أحمد العوضي على لعب دور البطولة فى فيلم"الإسكندرانى"، وذلك بقيادة المخرج خالد يوسف.

بيومي فؤاد وهيفاء وهبي

كما تخوض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "جوري"، حيث تعاقدت عليه رسميًا خلال الفترة الماضية، كما تستعد لتصوير مشاهدها فى العمل الفترة القادمة، وهو من إخراج مرقس عادل.

txt

أسرة فيلم شماريخ تعلن إهداء العمل للراحل مصطفى درويش

مواد متعلقة

أسرة فيلم شماريخ تعلن إهداء العمل للراحل مصطفى درويش

رنا سماحة لـ"الوفد": تامر حسني فنان شاطر.. ولو جات الفرصة هجسد شخصية سندريلا

رنا سماحة لـ"الوفد": علقت نشاطي الفني تضامنًا مع القضية الفلسطينية

فيلم The Marvels يتخطى 111 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

مخرج "إنترفيو" يعلن بدء تصوير المسلسل لرنا رئيس

تحضيرات سرية.. طارق الشناوي يحسم جدل عودة مهرجان الجونة: "التعاطف آراه موقفًا سلبيًّا"

شاهد قبل العرض.. البوسترات الرسمية لمسلسل زينهم

فلسطين أصبحت سجنًا كبيرًا.. "الدحيح" يؤكد مفتاح الحرية بقبضة المحتل (تفاصيل)
الجريدة الورقية