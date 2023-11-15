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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فلسطين أصبحت سجنًا كبيرًا.. "الدحيح" يؤكد مفتاح الحرية بقبضة المحتل (تفاصيل)

أحمد الغندور
أحمد الغندور

 عرض البلوجر أحمد الغندور حلقة جديدة من برنامجه "الدحيح" لاستعراض جذور مأساة الشعب والقضية الفلسطينية لجميع أنحاء العالم، وشرح خلالها مراحل تطور دولة المحتل، وعكس المشاهد التي تمر بها غزة منذ سنوات.

 

 تحدث أحمد الغندور عن التاريخ الذي يروجه المحتل بأن ممالك يهودية قديمة عاشت على أرض فلسطين، وتشتت اليهود في كل أنحاء العالم بدءا من سنة 70 ميلادية، واضطهادهم على مدى ألفي عام، ووضح لماذا تتميز الصهيونية بالعنصرية، وتأثير ذلك على مأساة اللاجئين الفلسطينيين حول العالم.

 

 الدحيح: فلسطين تحولت إلى سجن كبير

 وبرز أحمد الغندور في حديثه حياة الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية، أو فلسطينيو الداخل، أو في قطاع غزة، الذي تحول إلى سجن كبير.

 

 أحمد الغندور: "الجيش الإسرائيلي يتحكم في عدد السعرات الحرارية"

 أضاف أحمد الغندور، قائلًا: "في غزة يعيش 2 مليون إنسان في مساحة 360 كيلومتر مربع، والقطاع كله محاصر، لا يربطه بالعالم لا ميناء ولا مطار ولا قطار، ولا شيء يدخل أو يخرج من القطاع إلا بإذن الجيش الإسرائيلي، وبعض المصادر تقول إن الجيش الإسرائيلي يتحكم في عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها أهالي قطاع غزة".

 

 وتابع أحمد الغندور: "على الرغم من أن إسرائيل لا تحتل غزة عسكريًا، إلا أنها حولتها لسجن كبير هي بس معاها مفتاحه، في انتهاك كامل لاتفاقية جنيف".

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