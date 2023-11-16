رنا سماحة لـ"الوفد": تامر حسني فنان شاطر.. ولو جات الفرصة هجسد شخصية سندريلا

رنا سماحة تألقت خلال مشوارها الفني، وحصدت العديد من الإنجازات وحققت نجاحاً كبيراً، وتميزت بغنائها وصوتها العذب منذ بدايتها في الموسم التاسع من برنامج المواهب ستار أكاديمي، توسعت في مشوارها عن طريق الإستعراضات الفنية والتمثيل، حيث نالت على إعجاب الجميع.

رنا سماحة عن تامر حسني للوفد: فنان شاطر ومجتهد وموهوب بحبه جداً

رنا سماحة في تصريحات لـ"الوفد" :أنا مغبتش عن الساحة الفنية اصلا علشان حد يدعمني فيها، تامر حسني من الناس اللي بحبهم جداً جداً، فنان شاطر ومجتهد وموهوب ومثلي الأعلي، واشتغل علي نفسه طول الوقت، هو مثال للشاب الناجح وبقاله سنين كتير اوي ما شاء الله محافظ علي خطواته الثابتة، وبيتطور وبيطور من نفسه طول الوقت رغم نجاحه، فا أنا بحترمه جداً.

رنا سماحة عن كارمن سليمان: صديقة مقربة وأخت ليا

أضافت رنا سماحة قائلة: "كارمن سليمان يعني بعتبرها من أقرب الأصدقاء ليا، أخت وصديقة ومن الناس الجدعة دايماً، ومعندهاش نقطة النفسنة، ومش بنتعامل مع بعض كفنانات بالعكس بنتعامل أصدقاء".

تابعت رنا سماحة: "معنديش أي خلافات بيني وبين أي حد في الوسط الفني، أول ظهور ليا علي الساحة كل الناس اللي حواليا دعموني، اهلي وصحابي اللي بيدعموني لحد النهاردة هما الناس اللي دعموني من البداية".

رنا سماحة: لو جاتلي الفرصة هجسد شخصية الفنانة الجميلة سعاد حسني

أكدت رنا سماحة في حديثها: "أكتر عمل من الأعمال المحببة لقلبي هو أوبا، دا أقربهم ليا، ومسلسل يا أنا يا جدو، مطلعش أد كدا أو زي ما أنا كنت متوقعة يعني، دا غير إن إحنا لحد النهاردة مأخدناش باقي فلوسنا من المسلسل "اتنصب عليا يعني"، لو جاتلي الفرصة هجسد شخصية الفنانة الجميلة سعاد حسني".

رنا سماحة وتامر حسني

رنا سماحة وكارمن سليمان