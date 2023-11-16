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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رنا سماحة لـ"الوفد": علقت نشاطي الفني تضامناً مع القضية الفلسطينية

رنا سماحة
رنا سماحة

رنا سماحة نجمة ساطعة في سماء الفن حققت إنجازات عديدة خلال سنوات طريقها الفني، تميزت بغنائها وصوتها العذب منذ بدايتها في الموسم التاسع من برنامج المواهب ستار أكاديمي، توسعت في مشوارها عن طريق الإستعراضات الفنية والتمثيل، حيث نالت إعجاب الجميع.

رنا سماحة

رنا سماحة للوفد: علقت صدور ألبومي تضامناً مع شعب وأطفال غزة

كشفت رنا سماحة فى تصريحات صحفية لـ "الوفد" :اولا انا متغيبتش عن الساحة الفنية خالص ومتواجدة دائماً، وكنت بالفعل أعلنت عن صدور الميني ألبوم بتاعي قبل الأحداث الجارية بفلسطين ولكن علقت صدور ألبومي تضامناً مع شعب وأطفال غزة، ودا كان المشروع اللي كنت شغاله عليه.

 

تابعت رنا سماحة: "موقفي من القضية الفلسطينية ثابت وواضح ومعروف للناس كلها من بداية الأحداث وانا علقت شغلي كله الخاص بالمزيكا الفترة اللي فاتت".

 

رنا سماحة تدعم عودة الحياة الفنية: الفن مش رفاهية بالنسبالنا "شغلانة بنأكل منها ولادنا"

أضافت رنا سماحة، قائلة: "انا مش ضد فكرة إن الحياة الفنية متستمرش لأن في الآخر إحنا مهنتنا الفن، إحنا الفن مش رفاهية بالنسبالنا ولكن هي شغلانه بنكسب وبنأكل منها ولادنا، وورانا ناس سواء كان فرقتنا الموسيقية ولا الناس اللي بتشتغل معانا ودي بيوت مفتوحة، فا أنا مش ضد إن الحياة تستمر، ولكن مع إحترام شعور أخواتنا في فلسطين تزامناً مع الفترة الحالية".

رنا سماحة
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