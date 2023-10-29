العثور على جثة شاب تخلص من حياته في مصر القديمة

شهدت منطقة مصر القديمة، واقعة مؤسفة ،حيث اقدم شاب على التخلص من حياته منتحرا بشنق نفسه داخل غرفته ، وسط ظروف غامضة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثة شاب ،قام بالتخلص من حياته منتحرا داخل غرفته بمنزله الكائن في منطقة عزبة خير الله بدائرة قسم شرطة مصر القديمة،وانتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة

وقالت مصادر أن الشاب انهي حياته لمروره بظروف نفسية ، وأفادت المصادر في تصريحات للوفد أن الضحية قام بشنق نفسه ، وأنه كان يعيش مع والدته وشقيقه ووالده متوفي ، وجاري الاستماع لأقوال أسرته والجيران، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة .

وفي واقعة أخرى شهدت منطقة المرج جريمة قتل بشعة، قتل شاب على يد شخصين ، بسبب خلاف بينهم ، وعلى أثره أقدم أحدهما على طعنه بـسكين بعدة طعنات بالرقبة والجسد، ليسقط جثة غارقة في بركة دماء.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد بوقوع جريمة قتل شاب على يد شخصين بسبب خلاف قديم بينهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

عثرت قوة أمنية على جثة شاب ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء، يدعي «رمضان عادل- 35 سنة»، مصابًا بـ4 طعنات بالرقبة والظهر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

