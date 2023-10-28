انطلاق فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقرى حياة كريمة والأكثر احتياجًا بالمنيا

بدأ مركز البحوث الزراعية تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة المنيا لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى محافظة المنيا في الفترة من ٢٨أكتوبر إلى ٢ نوفمبر 2023.

وأكد الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين.

أن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة المنيا وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل أن القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقرى محافظة المنيا وسوف تقوم بجولات عدة بقرى ومراكز محافظة المنيا في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وأضاف فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.